Taş ocağında vinç devrildi: Bir işçi hayatını kaybetti

Adana’nın Feke ilçesinde taş ocağında devrilen vinç can aldı. Yük kaldıran vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.



Olay, Feke ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi Üskiyen bölgesinde bulunan taş ocağında meydana geldi. Ağır yük kaldıran vinç dengesinin bozularak devrildi.



Bu sırada alanda çalışan işçi U.B. vincin taşıdığı yükün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri U.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.