Taş ocağındaki ölümde iş yeri sahibi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki taş ocağının makine bölümünde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen iş kazasında işçi Halil Yiğit (47) yaralandı.



Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahibi H.E. ve iş güvenliği firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.