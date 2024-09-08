Taş ocağındaki patlatmada taşlar yola saçıldı: 4 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağında yapılan patlatma sırasında taşların yola saçılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Taş ocağındaki patlatmada taşlar yola saçıldı: 4 yaralı

’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde Samsun-Trabzon karayolunun yanındaki taş ocağında yapılan patlatma sonrasında fırlayan taşlar, yola saçıldı.

Taşlar, seyir halindeki araçlarda hasara yol açtı. Olayda taşların isabet ettiği 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaklaşık yarım saat boyunca yapılan temizlikten sonra kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

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