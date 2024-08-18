Taş yüklü kamyon devrildi: Sürücüsü öldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Taş yüklü kamyon devrildi: Sürücüsü öldü

Fethi Öztürk (63) yönetimindeki taş yüklü , Domaniç-Tavşanlı kara yolu Muhacirler köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kamyon altında kalan sürücü Öztürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cesedi savcının incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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