Taşan çayın sularına kapıldı. 4 saatlik operasyonla kurtarıldı
29.03.2026 09:36
Mahsur kalan sürücünün ağaç dallarına tutundu.
Aydın'da taşan çayın sularına kapılan sürücü kurtarıldı.
Sağanakla artan derenin sularına kapıldı, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Y.H'nin kullandığı otomobil Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkiindeki köprünün altından geçerken sağanak nedeniyle taşan çay sularının içinde kaldı.
Sürüklenen araçtan çıkmayı başaran Y.H. ağaç parçalarına tutundu.
Derede sürüklenen H.Y. ağaç parçalarına tutunarak kurtarılmayı bekledi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
LASTİK BOTLA 4 SAATLİK OPERASYON
AFAD'ın lastik botla çaya indiği kurtarma çalışmaları yaklaşık 4 saat sürdü. Kurtarılan Y.H. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.