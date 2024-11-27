Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 60 personel alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9'uncu dereceden; 5 Fon Denetçi Yardımcısı, 40 Fon Uzman Yardımcısı ve 15 Fon avukatı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacak.Başvurular, 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren en geç 10 Ocak 2025 tarihi saat 17: 00'a kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacak.



BAŞVURU SIRASINDA İSTENİCEK BELGELER



Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.



Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin onaylı örneği,



Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.﻿



KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlendiğinde www.tmsf.org.tr sitesinde duyuru yapılacak olup adaylar sınava çağrılma durumlarını; e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden öğrenebileceklerdir. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.