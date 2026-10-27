Tasfiye edilen fonlarla ilgili 1 milyon TL'ye kadar ödemeler cuma başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , tasfiye edilen fonlarla ilgili yapılacak ödemeler konusunda bilgi verdi.

Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak" dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bugün yaptığı açıklamada tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye ve ödemelerine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ara ödemelere öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanacağını bildirmişti.

SPK, ara ödemelere öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanacağını duyurdu.

Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda, dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranı en yüksek olandan başlanarak ödeme yapılacak.