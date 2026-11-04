Tasfiye edilen yatırım fonlarında 117,6 milyar TL ödeme yapıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında ödeme süreci devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelerin toplamı 117,6 milyar liraya ulaştı.

Olağanüstü tasfiye sürecinde 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62,2 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Bu yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.

Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme yapıldığı öğrenildi.