Taşıdığı koliden 100 paket kaçak sigara çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın taşıdığı koli içerisinden 100 paket gümrük kaçağı sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Taşıdığı koliden 100 paket kaçak sigara çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi 1953 sokak üzerinde elinde koli olan bir şahıs şüphe üzerine durduruldu.

M.Ş. isimli şahsın taşıdığı kolide yapılan kontrolde 100 paket gümrük kaçağı ve 38 adet ele geçirildi. M.Ş. hakkında ise yasal işlem yapıldı.

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