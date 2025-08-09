Taşıdığı yükü yola savurdu, cezadan kaçamadı
Sakarya’da kasasındaki yükü kapatmadan trafiğe çıkan kamyonda yüklü olan malzemeler yola savruldu. Kamyon sürücüsüne para cezası kesildi.
D-650 kara yolundan şehir merkezine doğru ilerleyen bir kamyon sürücüsü, yükünün üzerini kapatmadan yolculuğuna devam etti.
Yola saçılan malzemeler nedeni ile bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Olayın ardından harekete geçen ekiplerce, aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.
