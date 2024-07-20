Taşınan kişileri "Gürültü yapmayın" diye uyaran anne ve oğluna dayak

Kağıthane’de 4 kişi cadde üzerinde bulunan bir binada daire kiraladı. Kiraladıkları daireye taşınmaya gelenler gürültü çıkarınca 29 yaşındaki Durmuş Köseoğlu yanlarına gidip uyarmak istedi. Kısa süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı.

4 kişi Durmuş Köseoğlu’na saldırmaya başladı. Bu sırada oğlunun dövüldüğünü gören 60 yaşındaki Nermin Köseoğlu kavgayı ayırmak isterken şüpheliler anneyi de darp etmeye başladı.

Çevredekilerin araya girmesiyle anne ve oğul saldırganların elinden kurtarıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Durmuş Köseoğlu’nu anneyi ambulansla hastaneye götürdü.



Polis ekipleri de 4 saldırgan ve Köseoğlu’nun annesini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Her iki taraf ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.