Taşınma kavgası kanlı bitti: Nişanlısını yaralayan şahıs hayatına son verdi

Çalılöz Mahallesi 466. Sokak'ta yaşanan olayda, Bahattin Ünlüer ile nişanlısı E.E. (37) arasında taşınma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Ünlüer, tabancayla nişanlısını karnından ve kolundan vurarak yaraladı. Zanlı, olay yerinden kaçmak için bir ticari taksiyi çaldı.



Polisle kısa süreli bir kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda araçtan inen Ünlüer, yanında taşıdığı tabancayla kafasına ateş ederek hayatına son verdi. Hastanede tedavi altına alınan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

