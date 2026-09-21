Taşınmaz ve araç satışında 800 milyon liralık dolandırdılar. 5 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde taşınmaz ve araç alım satımı üzerinden 15’ten fazla kişiyi yaklaşık 800 milyon TL mağdur ettiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede faaliyet gösterdiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda örgüt üyelerinin, mağdurlara yüksek bedelli taşınmaz satışı yapacakları yönünde güven vererek para ve taşınmaz temin ettikleri, ancak karşılığında herhangi bir mal tesliminde bulunmadıkları tespit edildi.

Örgüt üyelerinin ayrıca vadeli araç alımlarında karşılıksız çek düzenleyerek temin ettikleri araçları üçüncü şahıslara sattıkları belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda örgütün faaliyetleri nedeniyle 15’ten fazla kişinin toplam yaklaşık 800 milyon TL mağdur edildiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M. G. (29), G.G. (53), S.Y. (34), Y.N. (32) ve Y.D. (30) isimli 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.