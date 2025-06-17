Taşlı sopalı arazi kavgası: Beş kişi yaralandı

Adıyaman'da arazi kavgasında beş kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karagüveç köyünde meydana geldi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbarla gelen jandarma ekiplerinin sonlandırılan kavgada yaralanan A.Ö., M.Ö., İ.O., K.O. ve H.O., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen beş kişiyi gözaltına aldı.