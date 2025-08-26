Taşlı sopalı boşanma kavga: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boşanma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi taş ve sopalarla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Uzun uğraşların ardından kavga sonlandırıldı.

Kavgada yaralanan K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.