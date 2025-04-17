Taşlı sopalı kavga cinayetle bitti

Panikleyen Sürer, telefonla aradığı babası Serkant ile amcası Sezgin Sürer'i; Piral de yeğenleri Mehmet Engin ve Emre H.'yi olay yerine çağırdı. Taraflar istasyonda karşı karşıya gelince taşlı ve sopalı kavga çıktı. Piral ile yeğenleri, Sürer ailesini sopalarla dövüp, kaçtı.

Adana 'da bir akaryakıt istasyonuna otomobilini yıkamak için giren Hidayet Sürer, Ömer Piral'ın park halindeki hafif ticari aracına çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Hidayet, Serkant ve Sezgin Sürer ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Sezgin Sürer, hayatını kaybetti.

Hidayet ile babası Serkant Sürer ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sezgin Sürer Kabasakal Mezarlığında toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ TUTUKLAMA

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Ömer Piral ile yeğenleri Mehmet Engin ve Emre H.'yi adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, sopayla vuranın kendileri olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Piral ile Mehmet Engin çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Emre H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.