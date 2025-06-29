Taşlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Adıyaman’da kimliği belirsiz bir grubun taşlı ve bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Varlık Mahallesi’nde meydana geldi.
Henüz kimliği tespit edilemeyen bir grup, S.Y. isimli kadına saldırarak taşla dövdü.
Saldırganların ayrıca kadının koluna bıçakla vurduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Kadının sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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