Tasma taktığı kadını sokak sokak dolaştırdı: İkisi de tutuklandı

İstanbul'da bir kadın ile bir erkeğin sokakta tasmalı şovu kelepçeyle, cezaevinde bitti.

Olay Beyoğlu Büyükhendek Caddesi'nde meydana geldi. Bir erkek, tasma taktığı kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu görüntülerdeki erkeğin 27 yaşındaki U.Y. ile kadının 57 yaşındaki N.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler kısa sürede yakalandı. U.Y. ve N.B., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı. Görüntülere de erişim engeli getirildi.