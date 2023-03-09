Taşucu Limanı'ndaki TIR'larda 35 kilo esrar ele geçirildi

Mersin Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, TIR'lardaki tavuk baharatının içine gizlenen 35 kilo esrar ele geçirildi.

Taşucu Limanı'ndaki TIR'larda 35 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince Lübnan'dan Taşucu Limanı'na getirilen 3 TIR, takibe alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu riskli bulunan ve liman sahasına boş gelen TIR'lar, kontrol edilmek üzere X-ray taramasından geçirildi.

X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesiyle arama hangarına alınan araçlar, narkotik dedektör köpeklerle arandı.

TIR'ların kabin ve sandıklarına gizlenen 35 kilo esrar, bulundu.

Uyuşturucu tacirlerinin, dedektör köpekleri yanıltacağını düşünerek esrarı, tavuk baharatı bulunan kutu ve paketlere sakladığı görüldü.

Uyuşturucuya Gümrük Muhafaza ekiplerince el koyulurken, 3 kişi de gözaltına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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