Taşucu ve Çeşme limanlarında büyük uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenledikleri operasyonda, 1 milyon 681 bin uyuşturucu hap ile 40 kilogram kokaine el koydu.

Taşucu ve Çeşme limanlarında büyük uyuşturucu operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu, 'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli TIR'lar Taşucu ve limanlarında mercek altına alındı.

Gümrük işlemleri sonrasında x-ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan ayrıntılı aramalarda, çeşitli şekillerde yasal yük içine gizlenmiş uyuşturucular tespit edildi.

Mersin'deki Taşucu Limanı'ndaki operasyonda 1 milyon 681 bin captagon türü hap ele geçirildi.

Çeşme Limanı'nda ise 40 kilogram kokain cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Olaylara ilişkin Silifke ve Çeşme Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da bir tırda 921 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da bir tırda 921 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Bursa'da bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Bursa'da bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında?

Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir, kaç yaşında?

Kayseri'de aranan cinayet şüphelisi Adana'da yakalandı

Kayseri'de aranan cinayet şüphelisi Adana'da yakalandı

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...