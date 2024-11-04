Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş hayatını kaybetti (Şerafettin Memiş kimdir?)

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Tat Bakliyat kurucusu Şerafettin Memiş, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Tat Gıda'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Tat Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Memiş vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.



Şirketimizin bir sonraki yönetim kurulu toplantısında Sayın Şerafettin Memiş'in vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." denildi.

ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

1960 yılında Muş’ta doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak ticari yaşamına adım atmış ve 1977 yılında ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başlamıştır. 1989 yılında Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başlamıştır. ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’ni 1991 yılında, Tat Bakliyat Sananayi ve Ticaret A.Ş.’ni de 1994‘te kurmuştur.



20 yıl Mersin Ticaret Borsasında Meclis üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Meclis Başkanlığı yapmıştır. Ulusal Baklagil Konseyi kurucularından olup Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nde Meclis üyeliği yapmıştır. Bakliyat, Hububat ve Yağlı Tohumlar Tanıtım Grubu ve Sektör Kurulu üyeliklerinde aktif görev almıştır. Şerafettin Memiş Vakfı’nın kurucusudur.



Gıda ve bakliyat sektöründe 46 yıl deneyimi vardır.



Evli ve beş çocuk babasıdır.