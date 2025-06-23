Tatil beldesinde plaj karıştı: Bıçaklar çekildi, bir kişi yaralandı

Bartın'da bir plajda çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İnkumu tatil beldesinde bulunan plajda meydana geldi.

İddiaya göre, plajda iki grup arasında kavga çıktı.

Yaşanan arbede sırasında K.Y., bıçakla B.E.Z.'yi bacağından yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, K.Y. polis tarafından gözaltına alındı.