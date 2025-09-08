Tatil bitti: İlk ders "Yeşil Vatanı Korumak"

Yaz tatili sona erdi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen okula dönüyor.



Bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte İlk ders ise "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öğretim programları bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda hayata geçirilecek.



HER ÖĞRENCİYE BİR FİDAN

İlk hafta farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanacak. Okulun ilk gününde Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" kapsamında "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterilecek. Tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.



Bu yıl bir dizi yenilik de yapıldı. Okullarda, üniforma uygulamasına geçildi, serbest kıyafet kaldırıldı.



Yeni eğitim yılı takvimine göre, birinci dönem 16 Ocak 2026'da sona erecek.

İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi başlayacak.

