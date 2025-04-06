Tatil bitti, İstanbul'a girişte trafik oluştu

Tekirdağ-İstanbul karayolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, İstanbul 'a dönmeye başladı.

Ekipler drone, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.

Jandarma ekipleri de kara yolu üzerindeki kritik noktalarda önlem aldı.