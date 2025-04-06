Tatil bitti, İstanbul'a girişte trafik oluştu
Ramazan Bayramı tatili bugün bitiyor. Tatilin son gününde İstanbul'un Trakya girişinde trafik yoğunluğu var.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı.
Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda araç yoğunluğu oluştu.
Tekirdağ-İstanbul karayolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı.
Ekipler drone, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.
Jandarma ekipleri de kara yolu üzerindeki kritik noktalarda önlem aldı.
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