Tatil bitti, İstanbul'a girişte trafik oluştu

Ramazan Bayramı tatili bugün bitiyor. Tatilin son gününde İstanbul'un Trakya girişinde trafik yoğunluğu var.

Tatil bitti, İstanbul'a girişte trafik oluştu

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, 'a dönmeye başladı.

Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle -İstanbul karayolunda araç yoğunluğu oluştu.

Tekirdağ-İstanbul karayolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı.

Tatil bitti, İstanbul'a girişte trafik oluştu - 1

Ekipler drone, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.

Jandarma ekipleri de kara yolu üzerindeki kritik noktalarda önlem aldı.

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