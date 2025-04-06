Tatil bitti: Kente dönüş başladı
9 günlük bayram tatili bitti. Tatili şehir dışında geçirenler dönüş yoluna geçerken Büyük İstanbul Otogarı'nda ve Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.
Tatilini şehir dışında geçirenlerin kente dönüş yerlerinden biri olan otogarlar kalabalıklaştı.
Dönüş yolculuğunda otobüsü tercih eden vatandaşların Büyük İstanbul Otogarı'na gelmesiyle sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.
Otogarın kapılarında trafik yer yer durma noktasına gelirken, iç kısımda ise araçlar yavaş ilerliyor.
Trafik polisleri ise otogar bölgesindeki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüleri yönlendirmeye çalışıyor.
"İKİ SAATTİR BURADAYIM"
Trafik yoğunluğu nedeniyle zorluk yaşayan taksi sürücüsü Talat Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otogarda yoğunluk var. Herkes özel aracıyla geliyor. Yolcu geldi, onu da yarı yolda indirdim. İki saattir buradayım. Şimdi tekrar yolcu aldım, çıkabilirsem çıkacağım." dedi.
Şehir dışından gelen bir yakınını almak için aracıyla otogara gelen Feridun Kayaoğlu da yoğunluktan şikayet ederek, "Otogarı buradan almaları lazım. Anadolu Yakası da yoğun. Buraya geleli 2 saat oldu. Ne girebiliyoruz ne çıkabiliyoruz." ifadelerini kullandı.
ANADOLU OTOYOLU
Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.
Zaman zaman oluşan hasarlı trafik kazaları nedeniyle yavaşlayan trafik bir süre sonra normale dönüyor.
Karayolları ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.
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