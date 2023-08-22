Tatil cennetinde domuzların rahatlığı

Muğla’nın Bordum ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangına müdahale için giden itfaiye ekipleri bir siteden sürü halinde çıkan domuz ailesine denk geldi. Sitenin hemen altında alevler görünürken, domuzların rahat tavırları dikkat çekti.

Tatil cennetinde domuzların rahatlığı

Dünyanın önemli turizm kentlerinden Çırkan Mahallesi Çayır Sokak mevkiindeki ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine olay yerine sevk edildi.

Ekipler yangın bölgesine geldiklerinde anne domuz ve yavruları bir sitenin içinden sürü halinde çıkmaya başladı. Domuz sürülerini gören bir vatandaş bu anı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Anne domuz ve yaklaşık 10 domuz yavrusunun bulundukları sitenin emen altında alevlerin yükselmesine ve vatandaşları görmelerine rağmen rahat tavırlar dikkat çekti.

Domuzların site içinden dağlık alana ilerlemesi ve gözden kaybolmaları sonrası itfaiye ekipleri yangına kısa sürüde kontrol altına aldı.

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