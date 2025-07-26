Tatil cennetinde su kesintileri başladı: Her gün 7 saat su yok!
İzmir'in Çeşme ilçesinde susuzluk tehlikesi nedeniyle artık günde 7 saat su kesintisi yaşanacak. Uygulama gün gece başladı.
Turistik ilçe olan Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, su seviyesi kritik seviyelere geriledi.
Kurak geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından yaz aylarında da yeterli yağışın alınmaması barajdaki doluluk oranını ciddi şekilde etkiledi.
Son verilere göre, barajda su seviyesi yüzde 4'e kadar düştü. Özellikle sıcak havaların etkisiyle su tüketiminin arttığı bu dönemde, barajdaki su kaybının daha da hızlanabileceği değerlendiriliyor.
DÜN GECE BAŞLADI
Yetkililer, mevcut suyun daha uzun süre yetecek şekilde kullanılabilmesi amacıyla bazı tedbirlerin devreye alınacağını belirtti.
Bu kapsamda, ilk etapta dün gece saat 23.00 ile bu sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanması yapıldı. Uygulamanın yeterli olmaması halinde ise kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği bildirildi.
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