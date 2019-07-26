Karaman’da Hazer Güven Coşkun (34) yönetimindeki otomobil, Karaman-Konya karayolunun 35. kilometresinde Ferdi Metin'in kullandığı çekiciye arkadan çarptı.
Çarpma sonucu yoldan çıkan otomobil, şarampolde yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra mısır tarlasına girdi.
Kazada otomobil sürücüsünün eşi Tuba Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile çocukları Rüzgar (6) ve Yağmur Coşkun (1) yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çekicinin sürücüsü Metin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza yapan ailenin, tatil için gittikleri Muğla'dan Mersin'e döndükleri öğrenildi.