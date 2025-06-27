Tatil ertelendi, Meclis'in çalışma süresi uzatıldı

Ay başında Numan Kurtulmuş'un yeniden başkanlığa seçildiği, önümüzdeki günlerde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin komisyonun kurulması beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresi uzatıldı.

1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmaya devam etmesi ve çalışmalarına devam etmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2025 Salı günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25 Haziran'daki 101'inci Birleşimi'nde karar verilmiştir."

Başkanlık seçiminin ardından ay ortasında Meclis'in yeni başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, Meclis İdare amirleri ve İhtisas Komisyonu üyelikleri seçilmişti.