Tatil hayali kötü bitti: Kopya site ile 300 bin liralık vurgun

Aydın Didim’de, turizm sezonunda faaliyet gösteren lüks otellerin web sitesini kopyalayan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan tatilcileri yaptıkları rezervasyonlarla dolandırdı.

Dolandırıcıların, bölgede hizmet veren sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İnternet siteleri kopyalanan lüks otel sahipleri tarafından yapılan şikayetler üzerine dolandırıcıların açtıkları siteler kapatıldı.



BİR OTELİN KOPYA WEB SİTESİ İLE 30 AİLE MAĞDUR EDİLDİ



Turizmci Burak Karakaya, otele geldiklerinde dolandırıldığını öğrenen tatilcilerin büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Rezervasyon yaptırdığını sanan 30 ailenin dolandırıcıların tuzağına düştüğünü söyleyen Karakaya, "Bu yıl bize bu yöntemle dolandırılan 30 aile geldi. Tatil için yatırdıkları ücretleri ortalama 10 bin liradan hesapladığımız zaman 300 bin lira kadar dolandırıldıkları ortaya çıkıyor. Otele giriş yapmak istediklerinde dolandırıldıklarını anlayınca çok üzüldüler. İnsanların bütün yıl çalışıp kazandığı parayı bu şekilde kaybetmeleri bizi de çok üzüyor'' diye konuştu.

Tatil yapmak isteyen vatandaşların rezervasyon yaptırmayı düşündükleri otelleri iyi araştırmalarını ve dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Karakaya, ''İzinsiz bir şekilde ismimizi kullandıkları için web sitelerini şikayet ederek kapattırdık. İsmimizi kullanarak açtıkları kopya web sitelerini şikayet ettikçe bunu yapan şahıslar daha fazla site açmaya başladı'' dedi.



''REZERVASYONLARI ARAŞTIRARAK YAPSINLAR''



Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de, "Müşteriler fiyat araştırması yaptığında diğerlerine göre çok daha fazla indirim sağlanıyorsa, bu durumun da ciddi bir şekilde sorgulanması lazım. Kopya web sitelerde genellikle o otele ait sosyal medya adresi bulunmaz. Rezervasyon yaptıracak kişiler, otelin kendi kurumsal numarası ile irtibat kurmalı. Otellerin rezervasyon alırken tatil parasının tamamını almadığını, genelde avans istediklerini de belirtmekte fayda var. Eğer iletişim kurulan kişi paranın tamamını istiyorsa bu konuya dikkat edilmeli" diyerek tatilcileri uyardı.



2022 yazının erken rezervasyonlarının başladığını belirten Özden, "Yakında kış turizmi ve kaplıca turizmi de başlayacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mağdur olmaması için internet üzerinden rezervasyonlarda dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

