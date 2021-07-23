Tatil hayalleri suya düşen vatandaşlar otelin havuzunu bastı

Türkiye'nin farklı kentlerinden birçok tatilci, bayram tatilini geçirmek için Antalya, Manavgat'ta beş yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırdı. Vatandaşların birçoğu ödemelerini peşin yaptı.

9 günlük bayram tatilinin açıklanmasıyla tatil yapmak üzere otele gelen onlarca tatilci, otelin bir süre önce isminin ve yönetiminin değiştiğini öğrendi.

50 AİLE MAĞDUR OLDU

Otel yönetimi ile görüşen tatilciler, kayıtları olmadığı için odalarına yerleşemedi. Otelin girişinde çocukları ile mağdur olan yaklaşık 50'nin üzerinde aile, parasını ödedikleri otelde tatil yapamayınca jandarma noktasına giderek şikayetçi oldu. Otele alınmayan yaklaşık 50 kişi, otele girerek yetkilere seslendi.

Müşterilerden bazıları, “Benim paramı vereceksin ben buradan öyle gideceğim. Ya paramı vereceksiniz ya da buradan gitmem. Sizden oda falan istemiyoruz. Sadece paramızı istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.



Müşteriler daha sonra otelin bahçe kısmında bulunan havuza baskın yaparak, çocuklarını havuzda eğlendirdi.

O anları cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlar, “Evet, havuza baskın yaptık arkadaşlar. Birazdan yetişkinler de girecek. Madem bir çözüm yolu yok, birazdan da yemeğimizi yiyeceğiz” sözleri ile durumu anlattı.



"12 TEMMUZ'A KADAR BİR SORUN YOKTU"



Otelin biletlerini vatandaşlara satan acente sahibi Murat Işıklar ise “Bu otelin tek yetkili acentesi benim. Bu otel ortak işletmeydi. Bahsi geçen ortaklardan birisi geldi, her ihtimale karşı isim değiştireceğini, öyle bir düşüncelerinin olduğunu söylediler. Biz de her ihtimale karşı yasal yollardan mevcut sözleşmemizin onları da bağlayacağı yönünde tebligatımızı yaptık" dedi.



4 Haziranda yetkililerin otelin eski ve yeni ismi olarak satılan biletleri talep ettiğini belirten Işıklar, "Yolcularımın bazıları otelde konakladılar, sorun yoktu.13 Temmuz’da bana Kültür ve Turizm Bakanlığı İlçe Müdürlüğünden bir telefon geldi. Yolcuların alınmadığını söyleyip savunma istediler” diye konuştu.



"OFİSLERİMİ KAPATMAK ZORUNDA KALDIM"



İnternet sitesinde otelin, acenteyle bir ilgisi olmadığını duyurduğunu söyelyen Işıklar, "Bin 300 oda satışım var. Her birinin yanında 2 çocuk olsa 2 bin 600 kişi eder. Ben yolcumdan kaçmıyorum. 30 Haziran’da ben bu otele satılan tüm yolcuların isimlerini bildirdim. Bunların hepsinin kaydı bende var. Tüm belgeleri savcılığa teslim ettim. Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım. Ben de mağdur oldum” açıklmasında bulundu.

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