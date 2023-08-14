Tatil için Sinop'a giden genç kız denizde can verdi

Sinop'ta serinlemek için denize giren 21 yaşındaki genç kız boğuldu.

Tatil için Sinop'a giden genç kız denizde can verdi

İstanbul'dan tatil için ailesiyle Sinop'a gelen Zehra Büyükcafer, yakınlarıyla Akliman mevkisinde denize girdi.

Burada denizde boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden 2'si bölgedeki cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı.

Büyükcafer'in gözden kaybolması üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Tatil için Sinop'a giden genç kız denizde can verdi - 1

Ekiplerce yapılan aramalarda sudan çıkartılan Büyükcafer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. ​​​​​​​

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