Tatil sonrası ilk sabah: İstanbul'da trafik dur kalk şeklinde ilerliyor
01.06.2026 08:17
Son Güncelleme: 01.06.2026 08:57
D-100'de araçlar dur kalk şeklinde ilerledi.
Kurban Bayramı tatili sonrası mesai yeniden başladı. Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi.
İş yerlerinde mesainin yeniden başlamasıyla megakent yeni haftaya trafik yoğunluğuyla başladı.
KARTAL'DAN AVRASYA TÜNELİ'NE KADAR YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.
TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.
Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar yavaş ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.
YÜZDE 60'A KADAR ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı.