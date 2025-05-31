Tatil tuzağına dikkat: Nasıl dolandırıcıların hedefi haline geliyoruz?
Antur Turizm Seyahat Hizmetleri Operasyon Müdürü Emre Kurşunlu, bayram tatili öncesi tatil planı yapanlara uyarılarda bulunurken, nasıl dolandırıcıların hedefi haline geldiğimizi anlattı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Kaya ailesi, kurban bayramını bungalov tatiliyle geçirme planı yaptı.
Sosyal medyadan yaptıkları araştırmada Toroslar ilçesindeki bungalov tesisini bulan aile firmayla iletişime geçti.
YARISI PEŞİNAT
Tatil paketlerini inceleyen Kaya ailesi geceliği 5 bin liradan 3 günlüğüne 15 bin lira karşılığında anlaştıkları firmaya peşinat olarak 7 bin 500 lira ödeme yaptı.
Ancak firma fatura kesmek için 3 bin 600 lira daha isteyince durumdan şüphelenen aile, dolandırıldığını anladı.
SOSYAL MEDYA HESABI HALA AÇIK
Bu dakikadan sonra firmanın telefon numaralarına bir daha ulaşılamadı.
Ancak firmanın 37 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabı hala faliyette.
NASIL DOLANDIRICILARIN HEDEFİ HALİNE GELİYORUZ?
Bayram taili öncesi tatil planı yapanlara uyarılarda bulunan Antur Turizm Seyahat Hizmetleri Operasyon Müdürü Emre Kurşunlu, "İnsanların tatil psikolojisi içinde bulunması dolandırılmaları yönünde büyük bir etken. Çünkü tatil araştırmaları yapıldığı esnasında var olmayan işletmelerin fotoğrafları cazip geliyor." dedi.
"HAVALE İLE DEĞİL KARTLA ÖDEME YAPILMALI"
"Tatil rezarvasyonu yaparken havale ile para gönderimi güvensiz bir yol." diyen Kurşunlu, şunları kaydetti:
"Kredi kartıyla ödeme yapmış olsalardı bankalarına itirazda bulunup bu ödemeyi durdurabilirlerdi.
Ayrıca para gönderilen hesap çok önemli. Çünkü dolandırıcılar genellikle şahıs hesabı kullanıyor.
Para gönderilen hesapta karşımıza çıkan şirket ismi ise mutlaka Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin sitesinden kontrol edilmeli.
Ayrıca işletmeyi Turizm Bakanlığının Yatırım ve İşletmeler Daire Başkanlığının wep sitesinden işletmeyi sorgulayabilirsiniz."
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