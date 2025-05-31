Tatil tuzağına dikkat: Nasıl dolandırıcıların hedefi haline geliyoruz?

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Kaya ailesi, kurban bayramını bungalov tatiliyle geçirme planı yaptı.

Sosyal medyadan yaptıkları araştırmada Toroslar ilçesindeki bungalov tesisini bulan aile firmayla iletişime geçti.

YARISI PEŞİNAT

Tatil paketlerini inceleyen Kaya ailesi geceliği 5 bin liradan 3 günlüğüne 15 bin lira karşılığında anlaştıkları firmaya peşinat olarak 7 bin 500 lira ödeme yaptı.

Ancak firma fatura kesmek için 3 bin 600 lira daha isteyince durumdan şüphelenen aile, dolandırıldığını anladı.

SOSYAL MEDYA HESABI HALA AÇIK

Bu dakikadan sonra firmanın telefon numaralarına bir daha ulaşılamadı.

Ancak firmanın 37 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabı hala faliyette.

