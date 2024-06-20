Tatilciler akın etmişti! Sakin Kent'te 4 günde 200 ton çöp toplandı

Normal günlerde ortalama 20 ton çöp çıkan Akyaka'da, Kurban Bayramı'nın ilk dört gününde 200 ton çöp toplandı. Temizlik işçileri araç girişinin olmadığı Kadın Azmağı çevresindeki çöpleri poşetler içinde sırtlarında taşıyarak araçlara getiriyor.



Günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği, 6 bin yerleşik nüfusun yaşadığı ve 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde günlük 80 bin kişi ağırlayan Akyaka, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 2021 yılında 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabından Akyaka'daki Kadın Azmağı ile ilgili yaptığı paylaşımında ‘Vay be. Güzelliğini yaşayın' notu düşmüştü.

4 GÜNDE 200 TON ÇÖP BİRİKTİ



250 metre uzunluğunda sahili, 1700 metre uzunluğundaki Kadın Azmağı ile her yıl binlerce yerli ve yabanı turisti ağırlayan Akyaka, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 200 ton çöp biriktirdi. Normal günlerde 20 ton çöpün çıktığı Akyaka'da Kurban Bayramında çıkan çöp günlük 50 tona ulaştı.

Ula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin Erez, “Normal günlerde Akyaka'dan rutin olarak 20-25 ton çöp çıkar. Ama son dört güne baktığımızda toplamda 200 tona aşkın çöp var. Yaklaşım 150-170 noktadan çöp alıyoruz. Burada trafik çok yoğun, büyük araçlar giremiyor, küçük araçlarla hatta gece ekstra ekip çıkardık. Büyük poşetleyip büyük arabalara yetiştiriyoruz. Normalde 23 personelimiz var. Bayramda bu sayısı 40'ı çıkardık. Diğer birimlerden takviye yaptık. Çöpün araç ile alınamadığı noktalarda elle tek tek toplanıyor. Arabanın giremeyeceği noktalarda arkadaşlar sırtında taşıyor çöpü. Birey olarak herkes çok temiz ama toplum olarak çok kötüyüz” dedi.