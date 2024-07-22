Tatilciler denizde ceset buldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kıyıya yakın bir noktada erkek cesedi bulundu. 75 yaşlarında olduğu tahmin edinilen ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Tatilciler denizde ceset buldu

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’da denizde erkek cesedi bulundu.

Gemlik’e bağlı Gençali Mahallesi’ndeki Kumsaz Plajı’nda saat 11.30 sıralarında kıyıya yakın mesafede, su yüzeyinde ceset gören tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 70-75 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi, kıyıya çıkardı.

Tatilciler denizde ceset buldu - 1

Sahilde bulunan ve kendisine ait olduğu tahmin edilen kıyafetlerden, kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, nedenin belirlenmesi ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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