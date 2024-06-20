Tatilciler dönüyor: İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirenlerden bazılarının dönüşe geçti. Tatilciler Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Kuyruklar 2 kilometreye yaklaştı.

Tatilciler dönüyor: İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Tatilini yurt dışında geçiren bazı tatilciler dönüş için bugünü seçti.

Bu nedenle İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman kuyruk oluşuyor.

Araç kuyruğunun 200-300 metreyi bulduğu zamanlar oluyor.

İpsala Sınır Kapısı'nda görevli polis ve gümrük memurları yoğunluk oluşmaması için çaba sarfediyor.

İpsala Sınır Kapısı'ndaki akıcı yoğunluğa rağmen tatilciler, Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Komşu ülkenin sınır kapısındaki kuyruklar zaman zaman 2 kilometreye yaklaşıyor.

Öte yandan Yunanistan'dan 'ye geçiş yapılan bir diğer sınır, Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk gözlenmiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Van Gölü'ne giren şahıs kayboldu

Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta tarihi ahşap ev yandı

Sinop’ta tarihi ahşap ev yandı

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın: 10 hektar makilik alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta yangın: 10 hektar makilik alan zarar gördü

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...