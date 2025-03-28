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Tatilciler yola çıkmaya başladı, Bolu’da hareketlilik arttı

Ramazan Bayramı tatili bu akşam başlıyor. Dokuz gün sürecek tatil öncesinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde bazı sürücülerin yola çıkmasıyla hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Tatilciler yola çıkmaya başladı, Bolu’da hareketlilik arttı

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tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk görülüyor.

Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Tatilciler yola çıkmaya başladı, Bolu’da hareketlilik arttı - 1 Bolu Dağı Tüneli’nin Ankara yönünde hareketlilik artmaya başladı

Yetkililer, bugün akşam saatleri ile yarın trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

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