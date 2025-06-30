Tatilcilerden profesöre soru yağmuru: Köpek balığı tehlikesi var mı?

Bu görüntülere ilişkin konuşan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde daha önce olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını, herhangi bir tehlike olmadığını söyledi.

"GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILMASI SAKINCALI"

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının sakıncalı olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, tatile gitmeyi planlayan birçok kişiden köpek balıklarıyla ilgili telefon aldığını söyledi.

"ANTALYA KÖRFEZİ'NDE TEHLİKE YOK"

Prof. Dr. Gökoğlu, "Şehir dışından arayanlar da 'Hocam biz tatile geleceğiz ama korkuyoruz' gibi sorular soruyor. Görüntüleri sosyal medyada paylaşıyorlar. Antalya Körfezi için böyle bir tehlike yok" dedi.

"BÜTÜN KÖPEK BALIKLARI TEHLİKELİ DEĞİLDİR"

Köpek balıklarının sayıları azalan türler arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şöyle devam etti:

"Denizde her yer insan, her yer tekne, her yer av aracı dolu. Bu kadar av aracının olduğu yerde mutlaka yakalandığı zamanlar oluyor. Bunları da cep telefonlarıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu halkı korkutuyor. Bu çok yanlış bir durum. Kıyılarımızda köpek balıklarının zarar vermesi ile ilgili herhangi bir vaka yok. Bütün köpek balıkları tehlikeli değildir."

"KÖPEK BALIĞI OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK"

"Akdeniz, köpek balıkları için yaşam alanıdır. Zaman zaman av peşinde kıyıya kadar gelebilir." diyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Geçen günlerde paylaşılan görüntüleri inceledim. Köpek balığı olduğuna dair bir kanıt yok. Daha önce Kemer'de buna benzer bir durum oldu ve mavi marlin balığı olduğu ortaya çıktı. Benzer şekilde silüet ve yüzgeç var. Sadece bunlara bakarak 'köpek balığı' demek doğru olmaz." diye konuştu.