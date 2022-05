Tatilcilerin bayram tatili dönüş yolculuğu başladı

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.



Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminin İstanbul yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.



Bölgede D-100 kara yolunda da zaman zaman akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

KAZALARDA CAN KAYBI YÜZDE 58 AZALDI



İçişleri Bakanlığı, son 10 yılda tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramlarına kıyasla bu bayramda kazaların yüzde 37, ölümlü kazaların yüzde 52, kazalara bağlı can kayıplarının yüzde 58, yaralı sayısının ise yüzde 44 azaldığını duyurdu.



Bu yıl 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yurt genelinde 1707 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti.