Tatilcilerin bıraktığı çöpe sitem etti, kendi elleriyle tek tek temizledi

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bayram tatili için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen vatandaşların İncekum Halk Plajı ve çevresine çadır kurma girişimine Alanya Belediyesi zabıta ekipleri müsade etmedi. Çadır kuramayan vatandaşlar geceyi plaj otoparklarında yatarak geçirirken, geride bırakılan çöpler nedeniyle tatilcilere sitem eden plaj işletmecisi çöpleri tek tek topladı.

Tatilcilerin bıraktığı çöpe sitem etti, kendi elleriyle tek tek temizledi

Dokuz günlük bayram tatilinde 'nın Alanya ilçesine akın eden tatilciler, otellerde kalamayıp çadır kurulmalarına da izin verilmeyince geceyi sahillerde ve araçlarında geçirdiler.

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, belediyenin ve kaymakamlığın aldığı kararla ilçeye gelen tatilcilerin çevreye zarar vermemesi adına 24 saat mesai yaptı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Alanya'yı dizayn edeceğiz, Alanya'ya huzur getireceğiz” projesi kapsamında zabıta ekiplerini görevlendirdi.

40 DERECE SICAKTA GECEYİ OTOMOBİLDE GEÇİRDİLER

Geçtiğimiz yıllarda sahile çadır kurabilen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin İncekum Halk Plajı ve çevresine yerleşmelerine izin verilmeyince çadırlarını toplamak zorunda kaldı.

Bayram tatili boyunca zabıta ekiplerinin görev yapmalarına rağmen tatilciler bölgede konaklamanın bir yolunu buldu. 40 dereceye yakın sıcakta geceyi otomobillerinde ya da sahilde açık alanda yatarak geçiren tatilciler çevreyi çöp tarlasına çevirinde plaj işletmecisi yaşananları cep telefonuyla kaydedip paylaştı.

Tatil yapmanın herkesin hakkı olduğunu ancak çevreyi kirletmeye kimsenin hakkının olmadığını söyleyen işletmeci Recep Erdoğan, Alanya Belediyesinin bu kirliliğe yetişme imkanı olmadığını söyledi. Denize 2 metre mesafedeki çöpleri de tek tek elleriyle toplayıp temizleyen işletmeci, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, "Tatil bedava olursa böyle olur, bedava tatilden kazandığımız bir çuval çöp" dedi.

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