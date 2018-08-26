Kurban Bayramı tatilini Tekirdağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara adalarında geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.



İstanbul ve farklı illerden bayram tatili için Tekirdağ ve turizm ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Marmaraereğlisi ile Şarköy ilçelerine gelen tatilcilerin, dün başlayan dönüş yolculuğu sürüyor.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.



Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Namık Kemal Üniversite, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli denetleniyor.



SAKARYA KESİMİNDE YOĞUNLUK



Tatilin son gününde Sakarya'nın Hendek, Akyazı ve Arifiye kesiminde ulaşım normal seyrederken, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde araç sayısında artış gözleniyor.



Yolun Sapanca-Kartepe arasındaki bölümünde akıcı yoğunluk devam ederken, otoyolun Ankara yönünde ise sıkışıklık yaşanmıyor.



Bu arada, D-100 ile D-650 karayollarında trafik akışı normal seyrediyor.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tatilcilerin rahat bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla kritik noktalarda tedbir alıyor.

