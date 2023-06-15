Tatilcilerin gözdesi Bodrum, Kurban Bayramı'nda dolup taşacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve okulların bayramdan 1 hafta önce kapanması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Okulların kapanmasını bekleyen aileler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkmasıyla birlikte otellere rezervasyon yaptırmaya başladı. Özellikle yerli turistin tercih ettiği Bodrum’da turizmciler Kurban Bayramı programlarını hazırladı.

Tatilde uçakların ek sefer koyması, şehirlerarası otobüslerin ise seferlerini iki katına çıkarması öngörülüyor. Dolu dolu bir bayram tatili geçirmek isteyen yerli turistler için Bodrum’un dört bir yanında konserler düzenlenecek. Özellikle 5 yıldızlı oteller ve eğlence kulüplerinde ünlü isimler sahneye çıkararak unutulmaz bir bayram yaşatacak.

"CİDDİ YOĞUNLUK VAR"

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, yabancı turist sayısının 2022 yılına göre yüzde 30 arttığını belirterek, "Bu sene güzel bir sezon geçireceğiz inşallah. Geçen yıla baktığımızda yüzde 35’lik yabancı turistte artış söz konusu. Milas-Bodrum Havalimanı ve Dalaman Havalimanı'ndan girişlerde yüzde 35’lik bir artış görülüyor. Tatile geleceklerin rezervasyonlu gelmeleri en garantili durumdur. 9 günlük bayram tatili için ciddi bir yoğunluk var. Hem yerli hem de yabancı turist olsun otellerde doluluk oranı var. Bodrum, Fethiye ve Marmaris bölgesinde tatil planlayan vatandaşlarımız ellerini çabuk tutsalar iyi olur. Bayram yoğunluğu nedeniyle uçak ve şehirlerarası otobüs firmaları ek seferler konulması konusunda planlar yapıyor. Bu hafta okulların kapanmasıyla birlikte ciddi bir nüfus artışı söz konusu olacak. Bayramın da okulların kapanmasına denk gelmesiyle birlikte ciddi bir turist yoğunluğu bekliyoruz" dedi.