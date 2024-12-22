Tatilcilerin hafta sonu kayak keyfi

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi oldu.



Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 85 ila 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.



Tatilciler, kar kalınlığının yapay karlamayla bir metreyi bulduğu, toplam 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlendi.