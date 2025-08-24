Tatilcilerin yeni gözdesi sucuk döner

Türkiye 'nin en önemli kavşak kentleri konumunda olan Afyonkarahisar'da sucuk, döner şeklinde servis edilmeye başlandı. Tatil için Antalya başta olmak üzere Muğla ve İzmir gibi kentlere giden tatilciler, Afyonkarahisar'dan geçerken sucuk dönerin tadına bakıp yollarına devam ediyor.

Kentte uzun süredir sucuk üretim ve satışı yapan firmanın yetkilisi Leyla Ceylan Uluçay, şu ifadeleri kullandı:

"AB tarafından geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescili alan Afyon sucuğumuz çok büyük rağbet görmeye başladı. Bunun ardından bizlere de sürekli sucuk döner noktasında talep gelmeye başladı. Biz de kavşak noktada olduğumuz için bu lezzeti vatandaşlarımızla buluşturmaya karar verdik. Vatandaşların geri dönüşleri çok güzel oldu. Özellikle tatile giden vatandaşlarımız, sucuk ve sucuk dönerimizin tadına bakmadan geçmiyorlar. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da geleneksel olarak ürettiğimiz sucuğumuz döner tezgahında döner şeklinde yapılarak servis edilmekte.''