Tatilde acı son: Avukat Şevval 28 gün sonra yaşamını yitirdi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde elektrikli bisikletiyle gezerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Avukat Şevval Fidan’dan acı haber geldi. Genç avukat, tedavi gördüğü hastanede 28 gün sonra yaşamını yitirdi. Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Fidan’ın kızı olduğu öğrenilen Şevval Fidan, Bursa’da toprağa verildi.
Ayvalık’ta elektrikli bisikletine otomobil çarpması sonucu yaralanan avukat Şevval Fidan, 28 gün sonra yaşamını yitirdi.
Tatil yapmak için teyzesinin Ayvalık ilçesindeki evine giden Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, 4 Ekim günü elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan, hastaneye kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fidan, 28 gün sonra 1 Kasım’da yaşam savaşını kaybetti.
BARODAN TAZİYE MESAJI
Fidan’ın ölümünün ardından Bursa Barosu, taziye mesajı yayınladı.
Mesajda, “Baromuz üyelerinden Şevval Fidan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır, meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.
BURSA’DA TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Fidan’ın kızı olan, 2021 yılında avukatlık ruhsatını aldığı öğrenilen Şevval Fidan, dün Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Özlüce Hacı Ömer Raca Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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