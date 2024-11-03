Tatilde acı son: Avukat Şevval 28 gün sonra yaşamını yitirdi

Ayvalık’ta elektrikli bisikletine otomobil çarpması sonucu yaralanan avukat Şevval Fidan, 28 gün sonra yaşamını yitirdi.



Tatil yapmak için teyzesinin Ayvalık ilçesindeki evine giden Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, 4 Ekim günü elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan, hastaneye kaldırıldı.



Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fidan, 28 gün sonra 1 Kasım’da yaşam savaşını kaybetti.