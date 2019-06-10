İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, 9 günlük bayram tatilinde vatandaşların şehir dışına çıkmasıyla günlük temiz su kullanım oranı yaklaşık yüzde 20 oranında azaldı.



İSKİ’nin internet sitesinde yayınladığı verilere göre, 3 Haziran günü 3 milyon 116 bin 618 metreküp olan su kullanım miktarı 4 Haziran'da bayramın birinci gününde son 15 günlük su kullanım seviyesinin en altına gerileyerek 2 milyon 567 bin 244 metreküpe düştü.

Ramazan Bayramının ikinci gününde ise İstanbullular 2 milyon 600 bin metreküp civarında su kullandı. Böylelikle 9 günlük tatilde İstanbul'da su kullanım oranı yüzde 19 oranında azaldı.



Öte yandan, 6 Haziran tarihinde ise günlük kullanılan su miktarı yükselerek yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküpe ulaştı.