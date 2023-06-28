Tatilde feci son: Uçurumdan düşen genç öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve ambulans ekipleri, durumu Kıyıköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olay yerine gelerek uçurumdan düşen Ahmet Akgül'ün cesedini deniz kıyısındaki kayalıklardan alarak, Kıyıköy Limanı'na getirdi. Uçurumdan düşen gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.