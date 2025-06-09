Tatilde fenalaşan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul’dan bayram tatili için Sakarya’nın Karasu ilçesindeki anneannesinin yanına gelen 17 yaşındaki kız, geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tatil için İstanbul’dan Karasu’ya gelen 17 yaşındaki Azra Nur Rizeli, aniden fenalaşması sonrasında sağlık ekiplerince hastane sevk edildi.
Kalbi duran genç kız, 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Rizeli’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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