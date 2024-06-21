Tatilden dönecek sürücülere uyarı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatilden dönecek sürücüleri uyardı. Palandöken, "Seyahatler sabahın erken saatlerinde ya da güneşin etkisini azalttığı saatlerde sağlıklı bir şekilde yapılmalı" dedi.

Tatilden dönecek sürücülere uyarı

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatilinden dönecek sürücüleri kurallarına uymaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dönüşü için yola çıkacak sürücülerin azami dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 696 trafik kazası meydana geldiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu kazalarda 36 vatandaşımız hayatını kaybederken 6 bin 550 vatandaşımız da yaralandı. 9 günlük tatilin artık sonuna geliyoruz. Çocukların okulları olduğu için memleket, yazlık veya tatil beldelerindeki yurttaşların bir bölümü oralarda kalacak. İnşallah dönüşlerde daha fazla kayıp yaşanmaz. Maddi hasarlar bir yana, giden canlarımızı yerine getirmek mümkün değil. Hem bayramın hem de tatilin güzelliğini yok etmemek için dönüşlerin çok dikkatli yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Artık yollarımız güzel, arabalar süratli ama maalesef öyle noktalar var ki hem araç için hem de sizin yaptığınız sürat elim kazalara neden olabiliyor."

Araç kullanırken hiçbir ihmale fırsat verilmemesi gerektiğini ve sürücülerin de mesafe kurallarına uymasının önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Seyahatler sabahın erken saatlerinde ya da güneşin etkisini azalttığı saatlerde sağlıklı bir şekilde yapılmalı. Ailenizle birlikte gittiğiniz bu tatilden inşallah sağlıklı bir şekilde tekrara yuvalarınıza dönersiniz." ifadelerini kullandı.

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